Стрельба в Страсбурге: семь человек ранены

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Страсбурге (Франция) в результате стрельбы семь человек получили ранения, сообщает французское издание DNA.
Инцидент произошел вечером 22 августа в квартале Нойхоф. По данным полиции, между двумя семьями возник конфликт, который вылился в перестрелку.
Прибывшая на место ЧП полиция смогла разоружить злоумышленников. Два человека были взяты под стражу.-0-
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