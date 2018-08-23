Стрельба в Страсбурге: семь человек ранены

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Страсбурге (Франция) в результате стрельбы семь человек получили ранения, сообщает французское издание DNA.

Инцидент произошел вечером 22 августа в квартале Нойхоф. По данным полиции, между двумя семьями возник конфликт, который вылился в перестрелку.

Прибывшая на место ЧП полиция смогла разоружить злоумышленников. Два человека были взяты под стражу.-0-