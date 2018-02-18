Стрельбу в Дагестане устроил 22-летний местный житель

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стрельбу в дагестанском Кизляре устроил 22-летний местный житель, сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление СК РФ по Республике Дагестан.

"Личность нападавшего установлена. Это местный житель 1995 года рождения", - сказали в следственном управлении СК.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство с отягчающими обстоятельствами" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

По имеющимся данным, преступник зашел в церковь и открыл стрельбу по прихожанам, среди которых были в основном женщины, а потом попытался скрыться, после чего его застрелил наряд сотрудников правоохранительных органов, дежуривший недалеко от места происшествия. В результате инцидента погибли пять человек - четыре женщины и сам стрелок. Еще пятеро получили ранения, их состояние оценивается как средней тяжести.-0-