Стрелку "Часов Судного дня" передвинули на 30 секунд ближе к ядерной полуночи

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стрелки символических "Часов Судного дня", движение которых отражает опасность ядерной войны и уровень климатической угрозы, передвинули на 30 секунд вперед. Информация об этом размещена на сайте Bulletin of Atomic Scientists.

Теперь на циферблате часов установлено время 23.58. Иными словами, до ядерной полуночи человечеству осталось всего две минуты. Так близко к условному концу света часы не подводили с первого испытания водородной бомбы в 1953 году.

Во время пресс-конференции в Вашингтоне специалисты заявили, что решение передвинуть стрелку часов на 30 секунд вперед было принято в связи с "угрозой, порожденной злоупотреблением информационными технологиями". Также ученые отмечают, что ситуация с ядерным оружием на планете близка к катастрофе. Однако в то же время специалисты обнадеживают, что в будущем стрелка может передвинуться назад.

В последний раз стрелки передвигались в 2017 году также вперед на 30 секунд. В 2015-м году их сдвинули сразу на две минуты вперед. Самым лучшим был показатель 1991 года - 23.43.

"Часы Судного дня" были созданы в 1947 году американскими учеными и редколлегией журнала Bulletin of Atomic Scientists. Они были опубликованы на обложке The Bulletin of the Atomic Scientists. Изначально наступление полуночи ассоциировалось исключительно с ядерной катастрофой (в частности, поводом для начала "обратного отсчета" стали атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 1945 года). Затем стали учитываться другие угрожающие человечеству факторы - экологические и технологические.-0-