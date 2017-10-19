Структуру по созданию большого евразийского партнерства учредят в мае 2018 года

19 октября, Сочи /БЕЛТА - ТАСС/. Международная сетевая организация "Большая Евразия", которая преследует концепцию создания общего пространства между Европой, Россией и Китаем, начнет создаваться с 2018 года. Об этом сообщил сегодня на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи председатель Евразийского движения РФ, директор Центра евразийских исследований (Россия, Германия) Юрий Кофнер.

Речь идет не о новом движении, а о международной сетевой структуре, которая призвана объединить некоммерческие организации евразийского пространства, Ближнего Востока и Восточной Азии, экспертное сообщество и политические силы. "У нас основная миссия - создание большого евразийского партнерства", - сказал он.

Организация будет преследовать три цели: создание общего экономического пространства, обеспечение коллективной безопасности, сотрудничество на основе сохранения культурно-исторической самобытности. В структуре организации предусмотрен руководитель - генеральный директор, а также представители регионов в исполнительном совете и секретарь совета.

"29 мая, в День евразийской интеграции, объявленный в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), мы планируем провести съезд Евразийского движения РФ и учредительное собрание сетевой организации "Большая Евразия", - заявил Юрий Кофнер.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября. Делегация Беларуси на фестивале - одна из самых представительных. В ее состав вошли 300 человек. Это молодые люди из всех регионов страны и Минска, члены крупнейших молодежных организаций.-0-