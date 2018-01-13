Ступень китайской ракеты упала и взорвалась рядом с деревней

Китай вывел на орбиту спутники навигационной системы "Бэйдоу". Для этого использовали ракету-носитель "Чанчжэн-3В", одна из ступеней которой рухнула недалеко от населенных кварталов.
При этом элемент ракеты не отклонился от курса и упал в запланированной зоне в округе Байсэ, неподалеку от жилых домов. Местные жители не испугались небесного "гостя", а принялись фотографировать его.
另外一段视频 pic.twitter.com/jBoKBuJt7b— ChinaSpaceflight (@cnspaceflight) 12 января 2018 г.
Создание глобальной системы навигации BeiDoпланируется завершить к 2020 году. Всего она будет включать 35 спутников, 18 из которых будут выведены на орбиту в этом году.
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