Суд арестовал футболиста Александра Кокорина по делу о хулиганстве

11 октября, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Тверской суд Москвы арестовал на два месяца футболиста Александра Кокорина, подозреваемого в хулиганстве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Александра Кокорина на срок до 8 декабря", - огласила судья.

Александр Кокорин принес извинения потерпевшим за драку в кафе и раскаялся в содеянном.

Второй фигурант дела, футболист Павел Мамаев, пока на свободе.

Как сообщалось, в отношении Кокорина и Мамаева возбуждены уголовные дела за избиение в кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака, а также белоруса, который работает водителем ведущей Первого канала.-0-