Суд арестовал футболиста Александра Кокорина по делу о хулиганстве

11 октября, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Тверской суд Москвы арестовал на два месяца футболиста Александра Кокорина, подозреваемого в хулиганстве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Александра Кокорина на срок до 8 декабря", - огласила судья.
Александр Кокорин принес извинения потерпевшим за драку в кафе и раскаялся в содеянном.
Второй фигурант дела, футболист Павел Мамаев, пока на свободе.
Как сообщалось, в отношении Кокорина и Мамаева возбуждены уголовные дела за избиение в кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака, а также белоруса, который работает водителем ведущей Первого канала.-0-
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