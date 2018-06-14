Суд подтвердил эксклюзивное право Кристиана Лабутена на обувь с красной подошвой

Суд Евросоюза признал красный цвет подошвы у женских туфель фирменным товарным знаком Кристиана Лабутена, сообщают информагентства. Таким образом, другие бренды теперь не могут производить женские туфли с красной подошвой.

Судебное разбирательство Лабутена с Van Haren началось еще шесть лет назад. Французский дизайнер обуви обвинил компанию в использовании красной подошвы для женских туфель. Компания же в свою очередь заявила, что на цвет авторские права не распространяются. Однако суд все-таки стал на сторону Лабутена.

Теперь оттенок красного цвета Pantone 18 1663TP является фирменным товарным знаком компании "Christian Louboutin".