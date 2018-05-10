Суд предъявил новые обвинения человеку, совершившему наезд на людей в Торонто

Новые обвинения предъявлены 25-летнему Алеку Минассиану, который 23 апреля умышленно совершил наезд на пешеходов на одной из улиц канадского города Торонто. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на телеканал CBC.

Вдобавок к уже предъявленному ранее обвинению в 10 убийствах и 13 покушениях на убийство ему предъявили еще три обвинения в попытке убийства. Следующие слушания запланированы на 14 сентября 2018 года.

23 апреля на улице Янг в северной части Торонто микроавтобус выехал на тротуар и начал сбивать людей. Полиция задержала водителя машины, 25-летнего Алека Минассиана.

В результате наезда погибли 10 человек, 13 пострадали. Позже еще три человека обратились за медицинской помощью и признаны пострадавшими. Сейчас в больнице остаются семь человек, четверо из них - в тяжелом состоянии.