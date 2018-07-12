Суд в Германии разрешил экстрадировать Пучдемона в Испанию

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Германии суд земли Шлезвиг-Гольштейн вынес решение по делу экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, согласно которому его можно экстрадировать в Испанию, сообщают информагентства.

Основание для экстрадиции - обвинение в растрате госсредств. При этом в решении суда указывается, что коллегия не посчитала допустимой высылку Карлеса Пучдемона в связи с обвинениями в организации бунта.

"Решением от 12 июля 2018 года первая коллегия по уголовным делам высшего суда земли Шлезвиг-Гольштейн решила, что экстрадиция бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона в Испанию допустима", - отмечается в тексте документа.

Карлес Пучдемон был задержан 25 марта на границе Дании и Германии. Отмечалось, что до решения вопроса об экстрадиции Карлес Пучдемон будет находиться на свободе, но при условии внесения залога.

Верховный суд Испании ранее выдал ордер на арест бывшего главы Каталонии и нескольких других каталонских политиков. В Испании против них возбуждено уголовное дело, в частности по обвинению в организации мятежа и неправомерном использовании бюджетных средств.-0-