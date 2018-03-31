Суд в Кемерово арестовал гендиректора компании-собственника ТЦ "Зимняя вишня"

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заводский районный суд Кемерово арестовал гендиректора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Юлию Богданову, владельца торгового центра "Зимняя вишня", сообщают информагентства.

В отношении Юлии Богдановой суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок предварительного следствия по делу - до 25 мая. Ей предъявили обвинения по ч.3 ст.219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). По версии следствия, из корыстных побуждений с целью увеличения прибыли она самовольно принимала решение об увеличении торговых площадей, организовывала перепланировки, затрудняя тем самым эвакуацию. При этом подчиненные Богдановой не раз сообщали ей о недостатках системы противопожарной безопасности здания. В ответ на это никаких мер не предпринималось.

Пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Его жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Ранее были арестованы руководящие работники ТЦ, а также организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, охранник центра, отключивший систему оповещения о пожаре. Еще один фигурант дела - начальник инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова.-0-