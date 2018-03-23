Суд в Киеве арестовал Надежду Савченко на два месяца

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шевченковский районный суд Киева принял решение об избрании меры пресечения народному депутату Украины Надежде Савченко в виде содержания под стражей до 20 мая без возможности внесения залога, сообщают информагентства.

Решение по делу Савченко зачитал судья Евгений Сидоров на заседании суда. Защита депутата заявила о намерении его обжаловать.

Надежда Савченко была задержана накануне. На выходе из Верховной рады ей зачитали обвинение и вручили памятку задержанного. Депутата отправили в управление Службы безопасности в Киевской области для составления соответствующего протокола. Ей объявили подозрение в организации терактов в Киеве.

Верховная рада ранее предоставила согласие на лишение депутатской неприкосновенности, привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины Надежды Савченко. Генеральный прокурор Юрий Луценко 15 марта в парламенте Украины заявил о наличии у следствия неопровержимых доказательств того, что Савченко лично планировала теракт в Верховной раде. В тот же день он направил в парламент представление о привлечении ее к уголовной ответственности, задержании и аресте.-0-