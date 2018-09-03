Суд в Мьянме приговорил двух журналистов Reuters к 7 годам тюрьмы

Корреспондент Рейтер Ва Лоун после вынесения ему приговора в суде Янгона. Фото Reuters

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд в Мьянме приговорил двух журналистов Reuters к семи годам тюрьмы за нарушение закона о государственной тайне, сообщает ТАСС.

Главный редактор агентства Reuters Стивен Адлер назвал сегодняшний день "грустным для Мьянмы, журналистов Reuters и прессы по всему миру".

Представитель ООН в Мьянме Кнут Остби осудил приговор журналистам Reuters.

Журналисты были задержаны 12 декабря 2017 года. В ходе работы они освещали широкий круг тем, в том числе положение мусульманской народности рохинджа и события в штате Ракхайн. В этом штате неоднократно вспыхивали конфликты на религиозной почве, приводившие к столкновениям между мусульманами и местными буддистами.-0-