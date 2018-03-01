Судно горит в Южном порту в Москве

1 марта, Москва /БЕЛТА-ТАСС/. Трехпалубное судно горит в московском Южном порту. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.
"Пожар произошел на трехпалубном судне в Южном речном порту. Площадь возгорания - 100 кв.м", - сказал собеседник агентства.
По его словам, возгорание происходит на второй и третьей палубах судна. Огонь интенсивно распространяется по третьей палубе.-0-
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