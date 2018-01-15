Судно-казино сгорело во Флориде, пострадали 15 человек

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском штате Флорида сгорело судно-казино, пострадали 15 человек, один находится в критическом состоянии, сообщают информагентства.

Инцидент произошел в порту Порт-Ричи. В момент пожара на борту судна находились около 50 человек. Чтобы спастись, людям пришлось выпрыгивать за борт и добираться до берега вплавь.

Причины возгорания пока неизвестны. Полиция ведет расследование.-0-