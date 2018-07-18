Судно с более чем 100 мигрантами на борту затонуло у берегов Кипра

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лодка, на борту которой находились более сотни нелегальных мигрантов из Сирии, затонула в Средиземном море у побережья Кипра, сообщает ТАСС со ссылкой на местную прессу.

Судно пошло ко дну неподалеку от северной части острова Кипр. Известно, что в результате кораблекрушения погибли 16 человек, 26 числятся пропавшими без вести. Сотрудникам береговой охраны удалось спасти 105 выживших, некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

По имеющимся сведениям, на радарах береговых служб судно было замечено накануне вечером, к утру 18 июля оно затонуло. По словам некоторых экспертов, причиной кораблекрушения не мог стать шторм, так как в это время в Средиземном море был штиль. Обстоятельства случившегося выясняются.-0-