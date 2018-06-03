Судно с мигрантами затонуло у берегов Турции

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. У берегов южной турецкой провинции Анталья потерпело крушение судно с мигрантами, сообщают информагентства со ссылкой на издание Yeni Safak.

По предварительной информации, погибли не менее девяти человек, еще один пропал без вести. Пятерых удалось спасти.

Вблизи Турции это не первый случай гибели мигрантов, пытающихся морским путем попасть к европейским берегам. Как правило, с побережья Эгейского моря они стремятся в Грецию, реже - с Черноморского побережья в Болгарию и Румынию.-0-