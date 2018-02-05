Сугробы до 55 см. Снегопад в Москве стал сильнейшим за 100 лет

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице России высота сугробов за последние несколько дней увеличилась до 55 см. В настоящее время в Москве ликвидируют последствия сильнейшего за последние 100 лет снегопада, сообщает ТАСС.

Сильная метель продолжалась в Московской области с 3 по 5 февраля. В результате выпало 53 мм осадков, что в 1,5 раза превышает месячную норму для февраля.

Обильные снегопады привели к перебоям в электроснабжении в 18 муниципалитетах Московской области. Также непогода стала причиной несчастного случая: один человек погиб при падении дерева и обрыве линии электропередачи, пятеро получили травмы.

Из-за непогоды движение в Москве затруднено. Власти рекомендуют москвичам временно отказаться от использования личного транспорта. Благодаря дисциплинированности населения уровень пробок в Москве 5 февраля превысил обычный лишь на 1 балл.

По словам властей, последствия непогоды будут ликвидированы в течение девяти дней. В уборке снега задействовано более 60 тыс. сотрудников коммунальных служб и более 15 тыс. единиц техники, которым удалось вывезти более 1,2 млн кубометров снега. Работа уборочной техники строго контролируется различными способами: с помощью видеонаблюдения, посредством постоянного мониторинга Объединенной административно-технической инспекции, а также при содействии неравнодушных граждан.

По данным метеорологов, в течение ближайших трех суток погодная ситуация в Москве усложнится, так как снегопад продолжится.-0-