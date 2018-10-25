Супертайфун "Юту" обрушился на Северные Марианские острова

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Супертайфун "Юту" обрушился на территорию Северных Марианских островов. Об этом сообщает CNN.

В течение суток шторм перерос в ураган пятой категории с устойчивой скоростью ветра 280 км/ч.

Это самый мощный шторм, когда-либо достигавший отдаленных островных общин Сайпан и Тиниан, которые входят в состав архипелага Марианские острова. Население Сайпана и Тиниана насчитывает около 55 тыс. человек.

Мэр Тиниана и Агихана сообщает: "Тиниан был опустошен тайфуном "Юту". Многие дома разрушены, наша критическая инфраструктура в опасности. В настоящее время у нас нет электричества и воды".

Связь с несколькими районами Тиниана прервана, поэтому местные власти пока не завершили предварительную оценку нанесенного ущерба. Для очистки дорог от мусора развернута тяжелая техника.

Правительство Содружества Северных Марианских островов вечером 24 октября распространило предупреждение о шторме. Жителям сообщили, что штормовые ветры "представляют опасность для жизни людей, живущих вдоль побережья".

Буря прошла над островами Сайпан и Тиниан сегодня в 9 утра по местному времени. Разрушительные ветры ожидаются и вечером. Информация о пострадавших пока не поступала. На следующей неделе "Юту" может достичь территории Филиппин, Тайваня или юга Японии.-0-