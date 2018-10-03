Супертайфун "Конг-рей" приближается к побережью Республики Корея

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Южный берег Республики Корея 6-7 октября накроет супертайфун "Конг-рей", сообщает ТАСС со ссылкой на национальное метеорологическое агентство страны.

По прогнозу метеорологов, тайфун обрушится на курортный остров Чеджудо в субботу утром. Скорость ветра в его центре достигнет 190 км/ч. Далее "Конг-рей" пройдет восточнее через острова Токто (Такэсима), принесет сильные ветра и проливные дожди в южные части Корейского полуострова.

За последнее время это уже второй тайфун в Республике Корея. В конце августа через страну прошел "Сулик", в результате которого погиб один человек и двое получили травмы.-0-