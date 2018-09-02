2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Супруги из Рима оштрафованы на 900 евро за украденные камни с пляжей, сообщает РИА "Новости".

Пара собиралась покинуть Сардинию с 30 кг камней в качестве сувенира, но полиция задержала их в порту Ольбии. Камни, упакованные в пластиковые пакеты, супруги разместили между сиденьями автомобиля.

Туристов сняли с парома и конфисковали у них похищенное. Камни возвратят на пляжи.-0-