2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Супруги из Рима оштрафованы на 900 евро за украденные камни с пляжей, сообщает РИА "Новости".
Пара собиралась покинуть Сардинию с 30 кг камней в качестве сувенира, но полиция задержала их в порту Ольбии. Камни, упакованные в пластиковые пакеты, супруги разместили между сиденьями автомобиля.
Туристов сняли с парома и конфисковали у них похищенное. Камни возвратят на пляжи.-0-
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