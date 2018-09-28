Супружеская измена перестала быть уголовным преступлением в Индии

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Верховный суд Индии принял решение отменить уголовную ответственность за супружескую измену, сообщает телеканал "МИР 24" со ссылкой на агентство ANI.

Соответствующая статья Уголовного кодекса Индии была названа архаичной и неконституционной. Как отметил председатель суда Дипак Мисра, измена может стать основанием для развода, но никак не уголовным преступлением.

Как сообщает BBC, в августе 2017 года, 41-летний индийский бизнесмен Джозеф Шине, живущий в Италии, обратился в Верховный суд Индии с просьбой отменить закон об изменах.

Ранее за интимную связь с замужней женщиной в Индии грозило до пяти лет тюремного заключения. Наказание предусматривалось только для мужчины, так как он считался инициатором измены. Вместе с тем закон запрещал женщинам подавать жалобу на изменившего ей мужа. Закон действовал в стране 158 лет.-0-