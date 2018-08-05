Супружеская пара с детьми погибла в авиакатастрофе в Швейцарии

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Супружеская пара с двумя детьми погибла в авиакатастрофе в Швейцарии, сообщают информагентства.

Трагедия произошла 4 августа в швейцарском полукантоне Нидвальден.

На борту небольшого самолета находились четыре пассажира. Семья вылетела рано утром из аэропорта Кэгисвиль (полукантон Обвальден) в сторону Франции. Спустя некоторое время самолет разбился.

Причины инцидента выясняются.-0-