Супружеская пара с детьми погибла в авиакатастрофе в Швейцарии

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Супружеская пара с двумя детьми погибла в авиакатастрофе в Швейцарии, сообщают информагентства.
Трагедия произошла 4 августа в швейцарском полукантоне Нидвальден.
На борту небольшого самолета находились четыре пассажира. Семья вылетела рано утром из аэропорта Кэгисвиль (полукантон Обвальден) в сторону Франции. Спустя некоторое время самолет разбился.
Причины инцидента выясняются.-0-
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