29 декабря, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Связь со спутником "Ангосат" восстановлена, телеметрия показывает, что системы аппарата работают нормально. Об этом говорится в официальном пресс-релизе РКК "Энергия".

"Специалисты РКК "Энергия" получили телеметрическую информацию с космического аппарата "Ангосат", запущенного ракетой космического назначения "Зенит-3SLБФ". Со спутника получена телеметрическая информация, которая показывает, что все параметры бортовых систем аппарата в норме", - говорится в сообщении.

Ракета-носитель "Зенит" с разгонным блоком "Фрегат" и ангольским спутником связи "Ангосат" стартовала 26 декабря в 22.00 по минскому времени с космодрома Байконур. Головная космическая часть в составе "Фрегата" и "Ангосата" отделилась от второй ступени ракеты-носителя через восемь минут после старта. 27 декабря в 6.54 по минскому времени произошло отделение аппарата от разгонного блока. После этого спутник штатно сориентировался, с него поступала телеметрия, но на этапе раскрытия солнечных батарей она пропала.-0-