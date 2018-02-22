Свыше 100 девочек пропали после нападения террористов в Нигерии

Более сотни учениц числятся пропавшими без вести спустя три дня после нападения боевиков "Боко харам" на учебные заведения, расположенные на севере Нигерии. Первый эпизод с похищением произошел в понедельник. Тогда родители сообщили об исчезновении 50 молодых девушек в деревне Дапчи.

Всего был составлен список из 101 похищенной. Губернатор штата Ибрагим Гайдам сообщил, что пока об их местоположении ничего не известно.

Напомним, четыре года назад боевики "Боко харам" похитили 276 девушек из школы-интерната в Чибоке. 100 из них по-прежнему остаются в плену.

Правительство Нигерии неоднократно заявляло в прошлом году, что "Боко харам" потерпела поражение, но группа продолжает совершать налеты на мирное население.