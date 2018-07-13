Свыше 110 тыс. полицейских и жандармов обеспечат безопасность во Франции 14 и 15 июля

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 110 тыс. полицейских и жандармов будут обеспечивать порядок и безопасность на улицах французских городов в Национальный праздник Франции и во время трансляции финала ЧМ-2018 по футболу 14 и 15 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы МВД Франции Жерара Колона во время пресс-конференции в Париже.

"В связи с тем, что террористическая угроза остается на высоком уровне, приняты все необходимые меры, чтобы ничто не помешало французам во время этих торжеств", - сказал Жерар Колон. По его словам, помимо сил правопорядка в предстоящие выходные будут мобилизованы около 44 тыс. сотрудников пожарных служб.

Только в Париже на обеспечение безопасности в эти дни выделено 4 тыс. сотрудников правоохранительных органов. На улицах французской столицы будут дежурить и около 3 тыс. медработников.

Франция обеспечила себе место в финале чемпионата, победив команду Бельгии со счетом 1:0. Финальный матч ЧМ-2018 состоится 15 июля на московском стадионе "Лужники", французская сборная сыграет с командой Хорватии. Игра будет транслироваться в том числе на большом экране, установленном у Эйфелевой башни в Париже.-0-