Свыше 1,5 тыс. рестораторов простились со знаменитым шеф-поваром Полем Бокюзом

26 января. /Корр. БЕЛТА/. Свыше 1,5 тыс. рестораторов из разных стран мира простились сегодня с мэтром французской высокой кухни Полем Бокюзом, скончавшимся 20 января на 92 году жизни. Об этом сообщает ТАСС.

Во Франции умер шеф-повар и ресторатор Поль Бокюз Бокюз происходил из семьи потомственных кулинаров, которые трудились в этой сфере с XVII века. Поэтому кулинарному искусству он начал учиться с детства.

Церемония прощания состоялась в соборе Сен-Жен в французском городе Лион. На церемонию приехали известные кулинары Ален Дюкасс, Даниэль Булуд, Жоэль Робюшон, Филипп Этшебест и др.

Проститься с всемирно известным ресторатором приехал и хорошо знакомый с ним министр внутренних дел Франции Жерар Колон. "Мы потеряли одного из величайших послов Франции, который задавал тон французской гастрономии. Спасибо за вашу щедрость, за вашу личность, за тот вклад, который вы внесли в развитие национальной кухни", - сказал министр.

Поль Бокюз будет похоронен на кладбище в коммуне Колонж, где покоятся его родители.

Бокюз происходил из семьи потомственных кулинаров, начал осваивать кулинарное искусство с детства. Позднее стал одним из основоположников "новой французской кухни", способствовал популярности в мире французских продуктов. Создал собственную сеть ресторанов. В 1987 году учредил международный кулинарный конкурс "Золотой Бокюз", считающийся одним из самых престижных.-0-