Свыше 20 человек получили ранения на рождественском фестивале на Кубе

В результате взрыва фейерверка во время фестиваля Парранд, проходившего в городе Ремедиос, ранения получили 22 человека, передают информагентства. В числе пострадавших шесть детей в возрасте от 11 до 15 лет.
Фестиваль проходит каждый год 24 декабря и привлекает тысячи кубинцев и туристов.
Среди 22 раненых есть находящиеся в критическом и очень критическом состоянии, а также лица с серьезными ранениями. Все раненые, по-видимому, были местными жителями, и в докладе не упоминается, что туристы пострадали.
Ремедиос находится в провинции Вилла-Клара на северном побережье острова.
Два из кварталов города каждый год в Сочельник устраивают соревнования, чтобы показать самое зрелищное шоу с салютами и фейерверками среди карнавальной атмосферы.
По словам официальных СМИ, причины взрыва установят позднее.
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