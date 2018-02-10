10 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Свыше 20 человек стали жертвами автомобильной катастрофы на острове Ява. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на агентство Франс Пресс, сообщает БЕЛТА.

По сообщениям местной полиции на острове Ява в Индонезии столкнулись автобус и мотоцикл. После чего автобус несколько раз перевернулся. Внутри находилось не менее 40 человек.

По сообщениям агентства, по меньшей мере 27 человек в результате столкновения погибли.-0-