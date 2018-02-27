Свыше 200 км пробок образовались вокруг Брюсселя из-за забастовки транспортников

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 200 км автомобильных пробок образовались сегодня утром на въездах в Брюссель из-за забастовки транспортников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организацию Touring Mobilis, которая ведет мониторинг ситуации на дорогах Бельгии.

"В результате забастовки транспортных компаний SNCB/STIB более 200 км пробок на въездах в Брюссель", - говорится в сообщении Touring Mobilis.

Ситуация на местных дорогах усложняется также из-за гололедицы, которая образовалась из-за аномальных морозов, пришедших в конце февраля в Европу. Температура воздуха в Бельгии на этой неделе составляет от минус 4 до минус 8 градусов, тогда как нормальные показатели февраля здесь - это 3-8 градусов тепла.

Профсоюзы транспортников Бельгии проводят сегодня плановую забастовку. Свыше 60% железнодорожной системы страны не работает. В крупных городах - Брюсселе, Антверпене, Льеже, Намюре - к железнодорожникам подключились работники городского транспорта.-0-