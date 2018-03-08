Свыше 3 000 рейсов отменены в США из-за непогоды

Более трех тысяч авиарейсов отменены в ряде штатов на северо-востоке США из-за снежной бури. Также задержаны около 11,5 тыс. рейсов, передают информагентства.

Наиболее сильно непогода бушует в штатах Нью-Йорк, Вермонт, Массачусетс, Коннектикут, Нью-Гэмпшир и Пенсильвания. Только из аэропорта имени Джона Кеннеди не разрешили вылететь 465 самолетов.

За последнюю неделю это уже второй сильный шторм. Синоптики уверены, что в ближайшее время погода вряд ли изменится. Ожидается также, что к тому времени толщина снежного покрова на северо-востоке Соединенных Штатов превысит отметку в 30 сантиметров.