Свыше 4 тыс. человек эвакуированы из-за снегопада в китайской провинции Аньхой

29 января, Хэфэй /БЕЛТА - Синьхуа/. В китайской провинции Аньхой более 4 тыс. человек были эвакуированы в экстренном порядке из-за мощного снегопада.
Как сообщило провинциальное управление гражданской администрации, от стихии пострадали 481 тыс. жителей 11 городов, включая Хэфэй, Хуайнань, Уху и Мааньшань. Также пострадали сельхозугодия на площади 47 тыс. га. Общий прямой экономический ущерб от непогоды оценивается в 300 млн юаней (около $47 млн).
Местные власти незамедлительно приступили к борьбе со стихийным бедствием. В пострадавшие районы направляются пищевые продукты, денежные средства, ватная одежда и одеяла.-0-
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