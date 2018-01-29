Свыше 4 тыс. человек эвакуированы из-за снегопада в китайской провинции Аньхой

29 января, Хэфэй /БЕЛТА - Синьхуа/. В китайской провинции Аньхой более 4 тыс. человек были эвакуированы в экстренном порядке из-за мощного снегопада.

Как сообщило провинциальное управление гражданской администрации, от стихии пострадали 481 тыс. жителей 11 городов, включая Хэфэй, Хуайнань, Уху и Мааньшань. Также пострадали сельхозугодия на площади 47 тыс. га. Общий прямой экономический ущерб от непогоды оценивается в 300 млн юаней (около $47 млн).

Местные власти незамедлительно приступили к борьбе со стихийным бедствием. В пострадавшие районы направляются пищевые продукты, денежные средства, ватная одежда и одеяла.-0-