Свыше 5 млн итальянцев живут за чертой бедности

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. За чертой бедности живут свыше 5 млн итальянцев, каждый 12-й гражданин страны, сообщает Euronews.

Отмечается, что это самые высокие цифры за последние 12 лет.

Самая сложная ситуация наблюдается на традиционно небогатом сельскохозяйственном юге Италии. Там за чертой бедности живет каждый десятый гражданин.

Как указывают в Риме, причины такой ситуации лежат еще в кризисе 2008 года, который он привел к самой глубокой и затяжной рецессии в послевоенной истории Италии.

Новое итальянское правительство хочет воплотить в жизнь одно из главных предвыборных обещаний политической партии "Движение пяти звезд" - ввести минимальный гарантированный доход для малоимущих. Министр труда, экономического развития и социальной политики Италии Луиджи ди Майо заявил, что программу "дохода гражданина" нужно запускать немедленно. Он также сказал, что власти уже знают, где в бюджете взять на реализацию программы деньги.

Противники же кардинальных социальных мер указывают на большой суверенный долг Италии: 2,3 млрд евро, что составляет 132% ВВП. Больше из европейских стран только у Греции.-0-