Свыше 50 туристов пропали без вести, один погиб при крушении лодки возле Пхукета

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 50 туристов считаются пропавшими без вести, один человек погиб при крушении туристического судна возле популярного курорта Пхукет на юге Таиланда, сообщают информагентства со ссылкой на спасателей.

Спасательная операция продолжается более шести часов. Один из пассажиров - гражданин КНР - найден мертвым в воде. На нем был надет спасательный жилет.

Прогулочное судно с 90 туристами из Китая, в том числе детьми, и семью членами экипажа затонуло к югу от острова около 18.00 по местному времени. Телеканал Thai PBS сообщает о нескольких туристах европейской наружности. Такие сведения предоставил спасенный капитан.

К юго-западу от Пхукета затонуло еще одно судно с 39 пассажирами - гражданами Китая и стран Европы, а также скутер, на котором катались двое россиян. Они спасены.

На пристани Чалонг на Пхукете организован центр оказания помощи пострадавшим. По данным местных СМИ, несколько туристов получили травмы.-0-