Сын Трампа разводится

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сын американского президента Дональд Трамп-младший разводится со своей супругой. Об этом пишет издание Page Six.
Сообщается, что заявление о разводе в суд подала 40-летняя Ванесса Трамп. Произошло это 15 марта.
Согласно информации СМИ, расторжение брака произойдет по взаимному согласию супругов.
"После 12 лет брака мы решили пойти разными путями. Мы всегда будем относиться с огромным уважением друг к другу и нашим семьям. У нас есть пять прекрасных детей, и они остаются нашим высшим приоритетом. Мы просим вас проявить уважение к нашей частной жизни в это время", - отмечается в совместном заявлении Дональда Трампа-младшего и Ванессы Трамп.
Трамп-младший женился на модели Ванессе Хейдон осенью 2005 года. -0-
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