Сын Трампа разводится

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сын американского президента Дональд Трамп-младший разводится со своей супругой. Об этом пишет издание Page Six.

Сообщается, что заявление о разводе в суд подала 40-летняя Ванесса Трамп. Произошло это 15 марта.

Согласно информации СМИ, расторжение брака произойдет по взаимному согласию супругов.

"После 12 лет брака мы решили пойти разными путями. Мы всегда будем относиться с огромным уважением друг к другу и нашим семьям. У нас есть пять прекрасных детей, и они остаются нашим высшим приоритетом. Мы просим вас проявить уважение к нашей частной жизни в это время", - отмечается в совместном заявлении Дональда Трампа-младшего и Ванессы Трамп.

Трамп-младший женился на модели Ванессе Хейдон осенью 2005 года. -0-