5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Активное таяние снега угрожает наводнениями восточным и центральным районам Сербии. Об этом сообщает ТАСС.

После 20-градусных морозов в Сербию пришла теплая и дождливая погода, столбик термометра показывает от 5 до 10 градусов тепла. Резко поднялся уровень воды в бассейне реки Велика Морава. В четырех муниципалитетах введен режим ЧС, в том числе в крупном городе Заечар. Идет работа по укреплению берегов рек, уже заготовлено более 5 тыс. мешков с песком.

Также поднявшийся уровень грунтовых вод подтопил колодцы, люди испытывают проблемы с питьевой водой.

В связи со сложившейся ситуацией Сектор по чрезвычайным ситуациям Сербии проведет сегодня экстренное заседание. В стране опасаются повторения сильнейшего наводнения 2014 года, когда были затоплены целые села, наводнение затронуло свыше 1,5 млн человек, 49 человек погибли. Ущерб составил 2 млрд евро.-0-