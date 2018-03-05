5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Активное таяние снега угрожает наводнениями восточным и центральным районам Сербии. Об этом сообщает ТАСС.
После 20-градусных морозов в Сербию пришла теплая и дождливая погода, столбик термометра показывает от 5 до 10 градусов тепла. Резко поднялся уровень воды в бассейне реки Велика Морава. В четырех муниципалитетах введен режим ЧС, в том числе в крупном городе Заечар. Идет работа по укреплению берегов рек, уже заготовлено более 5 тыс. мешков с песком.
Также поднявшийся уровень грунтовых вод подтопил колодцы, люди испытывают проблемы с питьевой водой.
В связи со сложившейся ситуацией Сектор по чрезвычайным ситуациям Сербии проведет сегодня экстренное заседание. В стране опасаются повторения сильнейшего наводнения 2014 года, когда были затоплены целые села, наводнение затронуло свыше 1,5 млн человек, 49 человек погибли. Ущерб составил 2 млрд евро.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4241 BYN
|2.419 BYN
|2.425 BYN
|USD
|1.9714 BYN
|1.968 BYN
|1.972 BYN
|RUB
|3.4524 BYN
|3.445 BYN
|3.458 BYN