Тайфун "Джеби" оставил без света на Сахалине около 4,5 тыс. человек

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 4,5 тыс. человек остались на Сахалине без электроэнергии из-за тайфуна "Джеби", сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Минэнерго России.

Без электроснабжения остались потребители девяти населенных пунктов.

Население Сахалина составляет 490 тыс. человек.

Мощный тайфун "Джеби", который принес ливневые дожди и сильный ветер, обрушился на Сахалин 5 сентября.

По прогнозам синоптиков, осадки на юге Сахалина будут продолжаться весь день. Улучшение погоды ожидается только 6 сентября.

Как сообщалось, тайфун "Джеби" обрушился 4 сентября на западную часть Японии, это самый мощный тайфун за последние 25 лет. От стихии пострадали более 300 человек, девять погибли. Произошли масштабные подтопления и обрывы линий электропередачи, без электричества остались более 1,6 млн домов. Приостановлено движение на ряде железнодорожных направлений и скоростных магистралях. В Японии отменено почти 800 внутренних рейсов. Затоплен международный аэропорт Кансай в городе Осака. "Джеби" движется в северо-восточном направлении и практически прошел западную часть страны до побережья Японского моря. Далее он продолжит движение к северному острову Хоккайдо.-0-