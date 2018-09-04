Тайфун "Джеби" в Японии: обесточены 1,45 млн домов, заблокирован аэропорт

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мощный тайфун "Джеби" обрушился на Японию. По данным британского информагентства Reuters, из-за сильного ветра и ливней обесточены 1,45 млн домов вблизи Осаки, закрыт международный аэропорт Кансай на западе страны, отменены свыше 700 авиарейсов, нарушено железнодорожное сообщение.

Более миллиона жителей получили рекомендации по эвакуации.

По имеющимся сведениям, в результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере 6 человек. Согласно данным японского телеканала NHK, число пострадавших превысило 120.

Сильнее всего пострадал Киото: за час в городе выпало 100 мм осадков. Стихия повредила крышу городского железнодорожного вокзала, оборвала линии электропередачи.

Одна из взлетно-посадочных полос международного аэропорта Кансай, возведенного на искусственном острове, оказалась затоплена. Под водой находятся и парковочные места вблизи воздушной гавани. Из-за шторма был поврежден мост, соединяющий аэропорт Кансай с побережьем Японии: от сильных порывов ветра в конструкцию врезался танкер длиной 89 м. В настоящее время аэропорт закрыт, из-за повреждения моста порядка 2,6 тыс. человек оказались заблокированы на его территории.

Сообщается, что "Джеби" миновал японский остров Сикоку и сейчас движется в северо-восточном направлении. По данным метеорологов, порывы ветра местами достигают 208 км/ч.-0-