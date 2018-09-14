14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мощный тайфун "Мангхут" надвигается на Филиппины и Китай, сообщает телеканал "МИР 24".
Скорость ветра в его центральной части превышает 200 км/ч. Как прогнозируют эксперты, тайфун принесет масштабные наводнения и разрушения.
На Филиппинах с 14 сентября отменены занятия в школах, закрыты госучреждения. Началась эвакуация жителей из опасных районов. Чрезвычайные службы Филиппин готовятся к худшему сценарию.
Также в ближайшие дни тропический циклон "Мангхут" придет на юго-восток Китая и может стать сильнейшим в регионе за последние десятилетия. Уже сейчас объявлен желтый уровень штормовой опасности.
В другой части света шторм "Исаак" угрожает Карибским островам. На Мартинике и Гваделупе объявлен красный уровень опасности.
Ранее на юго-восток США обрушился ураган "Флоренс". Власти штатов Виргиния, Джорджия, Мэриленд, Северная и Южная Каролина, а также города Вашингтона ввели режим чрезвычайной ситуации.-0-
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