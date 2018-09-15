15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тайфун "Мангхут" приближается к Гонконгу, отменены сотни авиарейсов, сообщает агентство Синьхуа.
Сейчас эпицентр тропического циклона находится в Южно-Китайском море на расстоянии 580 км к юго-востоку от мегаполиса. Стихия смещается к побережью западной части провинции Гуандун и, как ожидается, достигнет материка 16 сентября.
Тропический циклон сопровождается интенсивными ливнями, которые могут вызвать масштабные наводнения. По этой причине в Гонконге эвакуированы около тысячи жителей рыбацких деревень.
Минувшей ночью "Мангхут" пронесся над Филиппинами, где забрал жизни по меньшей мере четырех человек. Еще одной жертвой стихии стала жительница Тайваня, ее смыло в море волной.-0-
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