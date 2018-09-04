Тайфун приближается к Японии: рекомендации об эвакуации получили более 300 тыс. человек

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рекомендации об эвакуации получили более 300 тыс. жителей Японии в связи с приближением чрезвычайно сильного тайфуна "Джеби", сообщает РИА Новости.

Отменены более 600 авиарейсов, железнодорожные компании отменяют отправление поездов в направлениях городов Осака, Хиросима, а также связывающих крупнейший японский остров Хонсю с островом Сикоку. Между префектурами Канагава и Тиба не будут ходить паромы.

Метеорологи назвали тайфун "Джеби" самым мощным в этом году. Он приближается к Японии с юго-востока и, как ожидается, 4 сентября пронесется по всей территорией страны. При порывах сила ветра достигает до 60 м/с.-0-