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Тайфун "Шаньшань" движется на Японию, 90 тыс. жителям рекомендовано эвакуироваться

В мире 08.08.2018 | 09:25
Фото из архива
Фото из архива

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тайфун "Шаньшань" движется к центральной части Японии со стороны Тихого океана, более 90 тыс. человек рекомендовано эвакуироваться, сообщает ТАСС.

Рекомендации об эвакуации были направлены жителям японского поселка Мобара (префектура Тиба), здесь открыто 33 эвакуационных центра. В ближайшее время эвакуация может пройти еще в нескольких поселках и небольших городах префектуры Тиба.

По прогнозам метеорологов, тайфун "Шаньшань" достигнет побережья острова Хонсю к полуночи. К Токио тайфун должен подойти к полудню 9 августа. Уже сейчас в регионе идут сильные дожди, которые сопровождаются шквалистым ветром.-0-

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Теги
стихийное бедствие, Япония
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