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Тайник с гранатометами и другим вооружением нашли под Киевом

В мире 23.06.2018 | 11:32
Фото СБУ
Фото СБУ

23 июня, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Сотрудники Службы безопасности Украины нашли под Киевом тайник с 19 гранатометами и другим вооружением, сообщили в пресс-центре СБУ.

Тайник был устроен на лесопосадке возле одного из сел Бориспольского района Киевской области. Возле него на трассе сотрудники СБУ обнаружили нанесенные краской отметки, которые помогли бы злоумышленникам найти место.

Оперативники изъяли из тайника более 10 ручных гранат, 66 гранатометных выстрелов к подствольному гранатомету, 3 гранатомета РПГ-22, 15 РПГ-7 и один РПГ-18. Также среди находок 17 мин 76-го калибра, большое количество патронов, 20 маршевых двигателей к ручному гранатомету РПГ-7 и другое.

Главным следственным управлением СБУ открыто уголовное производство по ст.263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Проводятся безотлагательные следственно-оперативные действия для установления организаторов тайника и путей поступления вооружения.-0-

Фото СБУ

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Теги
безопасность, оружие, Следственный комитет, Украина
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