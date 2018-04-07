Танкер врезался в старый особняк в Стамбуле

Шедший под мальтийским флагом танкер Vitaspirit врезался в старый дом, стоящий на берегу пролива Босфор около моста султана Мехмеда Фатиха на севере Стамбула. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на газету Daily Sabah.

Причиной аварии эксперты предварительно называют неисправность рулевого оборудования плавсредства. Суда береговой охраны, прибывшие на место инцидента, убрали корабль от здания.

В результате наезда никто не пострадал, а вот историческому особняку, построенному в 18 веке, повезло меньше. У него обрушилась часть стены и крыши, что специалисты оценивают как значительные повреждения.