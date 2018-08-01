Технический сбой вызвал двухчасовую остановку поездов метро в Париже

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Технический сбой на самой оживленной линии метрополитена в Париже стал причиной двухчасовой остановки движения поездов, сообщает ТАСС.

ЧП произошло на первой линии парижского метро, ведущей к главным туристическим достопримечательностям - Лувру, саду Тюильри, Елисейским полям. В результате свыше 3 тыс. человек были заблокированы в вагонах. Ситуация осложнялась сильной жарой и неисправностью кондиционеров. В операции по эвакуации пассажиров были задействованы более 40 сотрудников пожарной службы.

Управление общественным транспортом Парижа RATP принесло извинения пассажирам за причиненные неудобства.

Инцидент произошел на фоне технических проблем на парижском ж/д вокзале Монпарнас, вызванных ранее пожаром на трансформаторной подстанции. Из-за отключения электропитания железнодорожных линий движение поездов было блокировано в течение нескольких дней.-0-