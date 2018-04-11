Технический секретариат ОЗХО направит экспертов в Сирию в конце недели - постпред РФ

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) выразил готовность направить две группы экспертов в Сирию в конце недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постоянного представителя России при ОЗХО Александра Шульгина.

"Мы вчера с нашими сирийскими партнерами обратились в Технический секретариат ОЗХО с призывом немедленно, без проволочек направить экспертов ОЗХО в Дамаск для того, чтобы разобраться, что там произошло. Сирийцы пообещали создать все необходимые условия для работы экспертов, а мы пообещали позаботиться о безопасности экспертов. Технический секретариат заявил о готовности направить экспертов в конце этой недели", - сообщил Александр Шульгин.

По его словам, речь идет о двух группах экспертов. Состав групп уже известен. Высокопоставленный дипломат также отметил, что решение по отправке в Сирию экспертов ОЗХО выглядит как серьезный шаг в направлении правового разрешения ситуации с возможным применением химоружия в Сирии.

"Раздаются заявления из Вашингтона, из других столиц о необходимости нанесения ударов по сирийским правительственным объектам, военной инфраструктуре. И это своеобразная форма психологического давления. Действительно, это будет довлеть над экспертами, которые выезжают на место для того, чтобы во всем разобраться. Будем однако рассчитывать, что экспертам хватит мужества для того, чтобы честно и профессионально выполнить их долг", - подчеркнул Александр Шульгин.

Между тем, как заявил первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Виктор Познихир, подразделения российской военной полиции 12 апреля войдут в сирийский город Дума для обеспечения безопасности, поддержания правопорядка и организации помощи местному населению.

С утверждением о том, что 7 апреля 2018 года в городе Дума, расположенном в предместье Дамаска Восточная Гута, было применено химоружие, выступил ряд неправительственных организаций, в том числе "Белые каски". В МИД России это сообщение назвали информационным вбросом. В Минобороны России заявили, что "Белые каски" не являются достоверным источником новостей и распространяют сфабрикованную информацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что выдуманная тема якобы применения в Сирии химического оружия не может становиться поводом для силовых действий в отношении этой страны. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия. 10 апреля Дамаск направил официальное приглашение ОЗХО посетить Восточную Гуту.-0-