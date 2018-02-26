Технология блокчейн имеет серьезный потенциал для финансовых рынков - замглавы ЕК

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Технология блокчейн имеет серьезный потенциал для финансовых рынков, поэтому ЕС, чтобы остаться конкурентной экономикой, должен принять эту технологию во внимание. Об этом заявил сегодня замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис по итогам совещания экспертной комиссии ЕК по криптовалютам, сообщает ТАСС.

По словам Валдиса Домбровскиса, ЕК намерена продолжить работу по мониторингу рынка криптовалют и разработке регулирующего его законодательства, в частности, для предотвращения использования криптовалют в целях отмывания денег и других финансовых преступлений.

Он также подчеркнул намерение Брюсселя вести работу на международном уровне по разработке норм регулирования рынка криптовалют, в частности, на уровне "Большой двадцатки".

В то же время Валдис Домбровскис отметил, что инвестиции в биткоины и другие криптовалюты несут в себе риски полной потери вложенных средств. "Криптовалюты не являются валютами в общепринятом смысле этого слова. Никто не гарантирует их стоимости, что делает их подверженными серьезным спекуляциям. В этой связи инвесторы в криптовалюты несут серьезные риски, включая риски полной потери своих инвестиций. Предупреждения инвесторов и потребителей об этих рисках очень важны, они должны быть понятными и делаться на постоянной основе на всех площадках", - заявил Валдис Домбровскис.-0-