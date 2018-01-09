Телеведущая Опра Уинфри собирается участвовать в выборах президента США - СМИ

Опра Уинфри во время церемонии "Золотой глобус"

Американская телеведущая Опра Уинфри намерена баллотироваться на должность президента США в 2020 году. Такую информацию озвучили в эфире CNN со ссылкой на друзей Уинфри.

СМИ также обратили внимание на яркую речь телеведущей на прошедшей накануне церемонии "Золотой глобус". В ней она обратила особое внимание на сексуальные домогательства и недопустимость подобных явлений в будущем.

Представитель Уинфри пока не подтвердила данную информацию и отказалась от комментариев.

63-летняя телеведущая считается одной из самых узнаваемых и богатых в США. Ее состояние оценивается в 2,8 млрд долларов.