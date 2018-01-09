Телеведущая Опра Уинфри собирается участвовать в выборах президента США - СМИ

Американская телеведущая Опра Уинфри намерена баллотироваться на должность президента США в 2020 году. Такую информацию озвучили в эфире CNN со ссылкой на друзей Уинфри.
СМИ также обратили внимание на яркую речь телеведущей на прошедшей накануне церемонии "Золотой глобус". В ней она обратила особое внимание на сексуальные домогательства и недопустимость подобных явлений в будущем.
Представитель Уинфри пока не подтвердила данную информацию и отказалась от комментариев.
63-летняя телеведущая считается одной из самых узнаваемых и богатых в США. Ее состояние оценивается в 2,8 млрд долларов.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3951 BYN
|2.392 BYN
|2.405 BYN
|USD
|1.9974 BYN
|1.998 BYN
|2.01 BYN
|RUB
|3.4936 BYN
|3.48 BYN
|3.495 BYN