Тело 4-летней девочки обнаружено в реке в Сочи

Спасатели в Сочи обнаружили тело 4-летней девочки. Об этом сообщили информагентства, ссылаясь на представителя пресс-службы следственного управления по Краснодарскому Краю. Девочку нашли примерно в 500 метрах от берега.
Отдыхающих - мужчину, женщину и двоих детей четырех и пятнадцати лет - унес поток, сила которого увеличилась из-за дождя. На днях они решили перейти реку Пластунка вброд в Хостинском районе Сочи. Женщине удалось самостоятельно всплыть, именно она обратилась к спасателям.
Мужчина отделался травмой головы. От госпитализации он отказался. Позднее погибшего подростка обнаружили во время вертолетного облета. Девочку нашли мертвой недалеко от берега реки.
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