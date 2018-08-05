Тело 4-летней девочки обнаружено в реке в Сочи

Спасатели в Сочи обнаружили тело 4-летней девочки. Об этом сообщили информагентства, ссылаясь на представителя пресс-службы следственного управления по Краснодарскому Краю. Девочку нашли примерно в 500 метрах от берега.

Отдыхающих - мужчину, женщину и двоих детей четырех и пятнадцати лет - унес поток, сила которого увеличилась из-за дождя. На днях они решили перейти реку Пластунка вброд в Хостинском районе Сочи. Женщине удалось самостоятельно всплыть, именно она обратилась к спасателям.

Мужчина отделался травмой головы. От госпитализации он отказался. Позднее погибшего подростка обнаружили во время вертолетного облета. Девочку нашли мертвой недалеко от берега реки.