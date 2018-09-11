Тело бывшего генсека ООН Кофи Аннана доставили в Гану

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тело умершего в Женеве 18 августа на 81-м году жизни бывшего генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Кофи Аннана доставили на его родину в Гану. Об этом сообщило AFP.
Гроб, накрытый флагом ООН, сопровождала вдова Аннана, его дети и представители ООН.
Похоронят Аннана 13 сентября на новом военном кладбище в Аккре, столице Ганы.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4977 BYN
|2.501 BYN
|2.51 BYN
|USD
|2.1605 BYN
|2.163 BYN
|2.174 BYN
|RUB
|3.0928 BYN
|3.2 BYN
|3.095 BYN