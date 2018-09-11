Тело бывшего генсека ООН Кофи Аннана доставили в Гану

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тело умершего в Женеве 18 августа на 81-м году жизни бывшего генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Кофи Аннана доставили на его родину в Гану. Об этом сообщило AFP.

Гроб, накрытый флагом ООН, сопровождала вдова Аннана, его дети и представители ООН.

Похоронят Аннана 13 сентября на новом военном кладбище в Аккре, столице Ганы.-0-