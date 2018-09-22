Теракт на военном параде в Иране: пострадали не менее 20 человек

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На юге Ирана при теракте во время военного парада пострадали не менее 20 человек, сообщает иранское информационное агентство ИРНА.
Инцидент произошел сегодня утром в городе Ахваз. Во время военного парада группа вооруженных людей открыла огонь. Ранения получили люди, пришедшие на мероприятие.
Местные власти обнародовали информацию о 20 раненых, они доставлены в медицинские учреждения. Среди пострадавших есть ребенок.
По последним данным, четверо или пятеро террористов были застрелены полицией.-0-
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